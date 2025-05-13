В Саратовской области «Россети» модернизировали ключевой энергоцентр

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Волги завершил реконструкцию подстанции 220 кВ в Саратовской области. Работы проводились в несколько этапов.

Благодаря реализации проекта удалось повысить надежность электроснабжения более 200 тыс. жителей и промышленности Балаковского района. Речь идет в том числе о металлургических и химических предприятиях.

Питающий центр также задействован в схеме выдачи мощности Поволжской генерации. В проект в общей сложности вложено свыше 630 млн руб. На подстанции вместо воздушных выключателей 110 и 220 кВ появилось новое элегазовое оборудование российского производства с длительным сроком службы.

Также энергетики усовершенствовали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Специалисты заменили щит постоянного тока, который обеспечивает питание РЗА, установили новые аккумуляторы, системы отопления, кондиционирования и вентиляции.

Павел Фролов