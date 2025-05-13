Песков: Европа не может претендовать на непредвзятый подход по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью занимает сторону Украины, а значит не может претендовать на роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, «военный подход» европейских стран к этому вопросу резко контрастирует с позицией Москвы и Вашингтона.

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«Если говорить в целом об участии Европы в таком замочном переговорном процессе, то поскольку Европа все таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход»,— сказал представитель Кремля журналистам.

10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании во время визита в Киев призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. 13 мая госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел стран Европы, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Лусине Баласян