Мать погибшего бойца СВО хочет лишить экс-супруга права на выплату пособия

Уфимка обратилась в Октябрьский районный суд Уфы с иском о лишении ее экс-супруга права на выплату единовременного пособия в связи с гибелью их сына, сообщает пресс-служба суда.

Заявительница указала, что развелась с ответчиком в 2006 году, а их общий сын погиб на СВО в октябре прошлого года.

По закону и мать, и отец имеют право на получение выплат в связи со смертью погибшего на СВО сына.

В иске истец пояснила, что бывший супруг после развода не принимал участия в жизни сына и не платил алименты. В этой связи она просит суд признать его недостойным наследником.

Майя Иванова