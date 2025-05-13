ПСЖ подал иск к Мбаппе о взыскании €98 млн

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обратился в суд с требованием отменить наложенный на счета клуба арест на сумму €55 млн, которую команда должна выплатить своему бывшему игроку Килиану Мбаппе, а также потребовал взыскать с футболиста €98 млн. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

В конце прошлого сезона Мбаппе на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». Летом прошлого года стало известно, что игрок обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ. Эта сумма включает в себя треть подписного бонуса (€36 млн), зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также бонус за соблюдение этических норм. В сентябре юридическая комиссия LFP постановила выплатить сумму немедленно, однако клуб оспорил это решение. Апелляция была отклонена, после чего ПСЖ обратился в исполнительный комитет Федерации футбола Франции, который также отклонил апелляцию. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета ПСЖ на сумму €55 млн.

В ПСЖ считают, что поведение Мбаппе нанесло клубу финансовый и репутационный ущерб. Адвокат ПСЖ Рено Семерджян заявил, что цель иска заключается «не в том, чтобы вернуть €98 млн, а в том, чтобы показать, что он должен деньги и его претензии ничем не обоснованы». Сообщается, что дело будет рассмотрено 26 мая.

Килиану Мбаппе 27 лет.

Таисия Орлова