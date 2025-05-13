Жители Черноземья хранят в драгметаллах почти 15 млрд рублей

По данным Центрально-Черноземного банка Сбербанка на 1 апреля текущего года объем средств, которые хранят жители макрорегиона на обезличенных металлических счетах, составил 14,7 млрд руб. За год этот показатель вырос на 2,2 млрд руб.

Больше других вкладываются в драгметаллы в обезличенной форме жители Воронежской области. Они хранят золото, серебро, платину, палладий в рублевом эквиваленте на сумму 5,6 млрд руб., жители Белгородской, Курской и Липецкой областей хранят на обезличенных металлических счетах 2,3, 2,4 и 2,2 млрд руб. соответственно. Объем таких счетов растет и в других регионах Черноземья. В Орле портфель по этому виду сбережений на 1 апреля этого года вырос на 24%, а в Тамбове — на 18%. Открывают обезличенные металлические счета и жители Луганской Народной Республики.

Как объяснили в финансово-кредитной организации, металлический счёт — это банковский счёт, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах. Это один из инструментов инвестирования, который не предполагает совершения биржевых операций. Основное его преимущество перед биржевой покупкой драгметаллов или акций компаний, их добывающих, — простота для начинающих инвесторов. Драгоценный металл покупается не в физическом виде — на счёте он учитывается без сведения о пробе, номерах слитков и производителе. Человек может в любое время вывести средства с металлического счёта, продав находящийся там металл банку.

«То, что жители Черноземья вкладывают деньги в драгметаллы в виде обезличенных металлических счетов, говорит об их финансовой грамотности, — считает заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталья Цыкал. — Люди интересуются инвестированием и подбирают удобный и понятный для себя инструмент. Мы помогаем своим клиентам повышать финансовую грамотность. В том числе и с помощью ассистента в мобильном приложении, которому можно задать вопрос, и он выдаст подсказки, может проанализировать профиль, дать персональные советы и предложить подходящие продукты».