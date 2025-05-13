Главу «МО "Восток"» осудили за мошенничество с электроэнергией на 63 млн руб.

Бийский горсуд Алтайского края вынес приговор в отношении гендиректора АО «Машиностроительное объединение "Восток"» Максима Мудрова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при потреблении электроэнергии. Подсудимому назначили четыре года колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователи установили, что в собственности АО находится торгово-производственный комплекс в Бийске, нежилые помещения которого на ул. Петра Мерлина сдавались в аренду. По версии следствия, фигурант дела вместе с ведущим инженером энергосбытовой компании с 2017-го по 2022 годы организовали безучетное потребление электроэнергии на этой площадке.

В результате действий злоумышленников энергосбытовой организации был причинен ущерб в размере более 63 млн руб

Александра Стрелкова