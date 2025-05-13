В Нальчике задержали женщину по делу о финансировании терроризма

В Нальчике задержали уроженку Ближнего Востока по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК). По ходатайству следствия суд отправил задержанную под домашний арест.

По данным следствия, женщина сделала 16 переводов некоммерческой организации, которая связана с исламскими экстремистами. При этом, как отмечается в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии, она знала, что эта организация запрещена на территории России.

Задержание проводили сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии. В сборе оперативных материалов участвовали центр по противодействию экстремизму МВД по региону и местное управление ФСБ. Санкция по вменяемой женщине статье — до восьми лет лишения свободы.

Александра Ларинцева, Пятигорск