В Орске подрядчика предостерегли о необходимости выполнить ремонт нефтяного техникума в срок

Прокурор Октябрьского района Орска объявил предостережение подрядчику с целью недопущения нарушения срока работ по ремонту здания нефтяного техникума. Капремонт контролируется районной прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации региональной прокуратуры, прокуратура Октябрьского района во время выезда на строительную площадку оценила темпы выполнения ремонта. На объекте выполняются демонтажные работы, возводятся стены, ремонтируется кровля и фасад, а также монтируются оконные блоки, системы электроснабжения и вентиляции.

Капитальный ремонт здания техникума проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Руфия Кутляева