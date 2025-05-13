В Орске подрядчика предостерегли о необходимости выполнить ремонт нефтяного техникума в срок
Прокурор Октябрьского района Орска объявил предостережение подрядчику с целью недопущения нарушения срока работ по ремонту здания нефтяного техникума. Капремонт контролируется районной прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство Оренбуржья.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По информации региональной прокуратуры, прокуратура Октябрьского района во время выезда на строительную площадку оценила темпы выполнения ремонта. На объекте выполняются демонтажные работы, возводятся стены, ремонтируется кровля и фасад, а также монтируются оконные блоки, системы электроснабжения и вентиляции.
Капитальный ремонт здания техникума проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».