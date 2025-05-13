Роспотребнадзор закрывает бар, рядом с которым погибла 18-летняя девушка

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в суд с заявлением о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности кафе «Пиво.Мясо». Как сообщает управление, сотрудниками проведено обследование кафе, которое принадлежит ИП Гусейнову. В ходе мероприятия были установлены многочисленные эпизоды нарушения санитарных требований. Речь идет о несоблюдении технологий приготовления пищи, на часть из них нет документов товаропроизводителей. Также не соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками предприятия, к работе допущены работники без личных медицинских книжек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном приостановлении деятельности по оказанию услуг общественного питания. Меру административного наказания определит суд.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая рядом с кафе погибла 18-летняя жительница Прикамья. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено дело об убийстве. В министерстве территориальной безопасности утверждают, что смерть девушки не носит криминальный характер. На момент трагедии она была сильно пьяна.