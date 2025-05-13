Сотрудницу миграционной службы на Кубани уволили в связи с утратой доверия
В Краснодарском крае по инициативе прокуратуры из органов внутренних дел была уволена сотрудница миграционного управления, утратившая доверие работодателя. Основанием стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, следует из сообщения надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как установили в прокуратуре, занимая должность специалиста-эксперта отдела оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство, служащая одновременно участвовала в предпринимательской деятельности иностранной компании, учредителем которой являлась. Кроме того, она не задекларировала два банковских счета, на которые в течение 2022 года поступили средства, превысившие совокупный доход ее семьи более чем на 2 млн руб. Отдельные претензии возникли и к действиям бывшей сотрудницы при оформлении разрешительных документов для иностранного гражданина, с которым ее связывали личные отношения. Женщина являлась принимающей стороной, но не предприняла шагов к предотвращению конфликта интересов.
Закон предусматривает увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия» в подобных случаях, однако уход сотрудницы из органов внутренних дел был оформлен по собственной инициативе, что позволило ей избежать предусмотренного законом наказания. В связи с этим прокуратура обратилась в Первомайский районный суд Краснодара с иском о замене основания увольнения. Суд удовлетворил требование в полном объеме, решение вступило в силу и было фактически исполнено в апреле 2025 года.