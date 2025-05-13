Сотрудницу миграционной службы на Кубани уволили в связи с утратой доверия

В Краснодарском крае по инициативе прокуратуры из органов внутренних дел была уволена сотрудница миграционного управления, утратившая доверие работодателя. Основанием стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, следует из сообщения надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установили в прокуратуре, занимая должность специалиста-эксперта отдела оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство, служащая одновременно участвовала в предпринимательской деятельности иностранной компании, учредителем которой являлась. Кроме того, она не задекларировала два банковских счета, на которые в течение 2022 года поступили средства, превысившие совокупный доход ее семьи более чем на 2 млн руб. Отдельные претензии возникли и к действиям бывшей сотрудницы при оформлении разрешительных документов для иностранного гражданина, с которым ее связывали личные отношения. Женщина являлась принимающей стороной, но не предприняла шагов к предотвращению конфликта интересов.

Закон предусматривает увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия» в подобных случаях, однако уход сотрудницы из органов внутренних дел был оформлен по собственной инициативе, что позволило ей избежать предусмотренного законом наказания. В связи с этим прокуратура обратилась в Первомайский районный суд Краснодара с иском о замене основания увольнения. Суд удовлетворил требование в полном объеме, решение вступило в силу и было фактически исполнено в апреле 2025 года.

Вячеслав Рыжков