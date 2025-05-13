В Красноярске осудили иностранца за незаконную добычу ПГС на 74 млн руб.

В Красноярске суд вынес приговор гражданину Армении по делу о нелегальной добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) более чем на 74 млн руб. Подсудимого признали виновным в незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ему назначили два года и девять месяцев колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, фигурант дела с мая 2020 года по июнь 2023-го без лицензии добывал щебень, песок и гравий в Есаульском и Солонцовском сельсоветах Емельяновского района края. «Для этого он оформил в собственность несколько земельных участков, ранее принадлежавших его знакомому»,— говорится в сообщении.

На производство иностранец привлек несколько работников. Полученную продукцию он продавал через подставную фирму. В общей сложности предприниматель незаконно добыл около 290 тыс. куб. м ПГС. С продажи полезных ископаемых ему удалось заработать более 61 млн руб. Из этой сумму 8 млн руб. бизнесмен легализовал за счет покупки экскаватора Doosan.

Александра Стрелкова