Нетрезвая астраханка ударила полицейского и стала фигуранткой уголовного дела

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил против 20-летней местной жительницы уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, вечером 1 мая текущего года нетрезвая фигурантка ударила рукой полицейского по голове в квартире одного из домов на ул. Безжонова в Советском районе. Так она выразила недовольство его законными действиями.

Полиция пресекла противоправные действия астраханки. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов