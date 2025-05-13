Пассажирка электросамоката получила травмы после столкновения с кроссовером

В девятом часу вечера 12 мая у дома 6 по проспекту Маршала Блюхера 41-летний водитель автомобиля Exceed при повороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество 20-летнему молодому человеку, который передвигался на электросамокате вместе со своей 17-летней подругой, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения пассажирка электросамоката получила травмы и была госпитализирована в детскую больницу имени Раухфуса. У нее диагностировали переломы лучевой кости, крестца, подвздошной кости. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Что касается виновника ДТП, то его в этом году несколько раз ловили на нарушениях ПДД. По факту аварии проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские на Южном шоссе задержали водителя BMW с гранатой в салоне. Экспертиза показала, что внутри боеприпаса содержится бездымный порох общей массой 25,9 грамма.

Андрей Маркелов