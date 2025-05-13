Полицейские на Южном шоссе задержали водителя BMW с гранатой в салоне
Вечером 11 мая сотрудники ГАИ у дома 36 по Южному шоссе остановили 34-летнего водителя BMW 325I для проверки документов, сообщает 78.ru. В ходе осмотра салона иномарки в подлокотнике между сиденьями полицейские заметили предмет, похожий на боеприпас.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла из машины учебную гранату Ф-1 с неизвестным веществом внутри, а также учебный запал. Все предметы были упакованы в картонную коробку.
Экспертиза установила, что один предмет является лишь механизмом взрывателя и не содержит взрывчатых веществ. Второй — самодельное взрывное устройство в корпусе гранаты, снаряженное бездымным порохом. Масса вещества составила 25,9 грамма.Водителя BMW доставили в полицию, теперь ему может грозить уголовная ответственность.
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