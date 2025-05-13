Застройщик требует от мэрии Краснодара вернуть пожертвованную для школы землю

Конкурсный управляющий ООО «Дирекция СОТ» Леонид Рудяшко подал ряд исков в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать недействительными несколько сделок по отчуждению недвижимого имущества банкрота. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: auction-house.ru Фото: auction-house.ru

В частности, господин Рудяшко просит суд признать недействительным договор пожертвования земельного участка площадью 7,9 тыс. кв. м, расположенного в краснодарском поселке Пригородном. Договор от 28 ноября 2016 года был заключен между ООО «Дирекция СОТ» и администрацией Краснодара. В соответствии со сведениями Росреестра, право общества на указанные объекты недвижимости было прекращено 8 декабря 2016 года, то есть в трехлетний период до принятия заявления о признании ООО «Дирекция СОТ» несостоятельным. Как указано в документах суда, имущество передано по оспариваемой сделке безвозмездно в целях строительства и дальнейшей эксплуатации школы. Рыночная стоимость объекта по оспариваемой сделке на момент перехода права составляла 2,6 млн руб. Конкурсный управляющий, аргументируя необходимость возврата земельного участка в конкурсную массу банкрота, апеллирует признаками неплатежеспособности ООО «Дирекция СОТ» на момент заключения сделки.

По данным налогового органа, размер кредиторской задолженности ООО «Дирекция СОТ» в 2017 году составлял 410,6 млн руб. Кроме того, арбитражным судом в период с 2017 года удовлетворены иски кредиторов к компании, в том числе: ООО «Южный проектный институт» (свыше 1 млн руб.), ООО «ТрансСтройСервис» (свыше 20 млн руб.), ООО «Стройбетонюг» (300 тыс. руб.), АО «НЭСК» (свыше 650 тыс. руб.), ПАО «ТНС энерго Кубань» (свыше 9 млн руб.), АО «Росагролизинг» (369,4 тыс. руб.). Также в период с 2017 по 2019 год в отношении должника было возбуждено более 30 исполнительных производств.

«Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии признаков неплатежеспособности должника в оспариваемый период. Арбитражный управляющий считает, что имеются основания для оспаривания сделки, предусмотренные Законом о банкротстве»,— говорится в исковом заявлении.

Кроме того, конкурсный управляющий ООО «Дирекции СОТ» подал заявление о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, а также расположенного на нем строения — компрессорной площадью 96,6 кв. м. Объект в поселке Пригородном был продан в октябре 2015 года компании «Альфатаро лимитед» (Кипр).

Еще один иск Леонида Рудяшко в краевой арбитраж касается применения недействительности сделки по передаче нереализованного в рамках исполнительного производства земельного участка по цене 67,8 млн руб. компании «Газпром Межрегионгаз Краснодар».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дирекция СОТ» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Основные владельцы — Аскер и Светлана Хакуй. Последняя финансовая отчетность датирована 2018 годом. Тогда убыток компании составил 5 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», ООО «Дирекция СОТ» признано несостоятельным в октябре 2023 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. Инициатором банкротства выступила компания «Южный проектный институт», которой фирма задолжала около 1 млн руб.

В 2013 году СМИ писали, что «Дирекция СОТ» построит в поселке Пригородном в Краснодаре жилой микрорайон с общественно-деловым центром — мини-полис «Куб-А». Объем инвестиций в проект оценивался в 60 млрд руб., к его реализации намеревались привлечь специалистов из Пекина. Полностью сдать мини-полис планировали в 2030 году. В результате компания построила несколько многоквартирных домов без обещанной инфраструктуры. В 2016 году Аскер Хакуй с сыном Борисом были осуждены за хищение 32 млн руб. при восстановлении по госпрограмме Крымска, пострадавшего от наводнения.

Дмитрий Михеенко