Саратовское ООО «РИО» оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Саратове по постановлению прокуратуры ООО «РИО» обязали выплатить штраф в 500 тыс. руб. за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратуре Октябрьского района Саратова стало известно о незаконном вознаграждении от имени юрлица в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. В октябре минувшего года действовавший в интересах ООО «РИО» мужчина передал 50 тыс. руб. должностному лицу ГУП СО «Облводоресурс».

За указанную сумму организация попросила преференции в заключении госконтракта на капремонт кровли нежилого здания филиала в Вольске и последующей их приемке. Взяткодателя ранее осудили по уголовному делу о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Павел Фролов