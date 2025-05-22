Полис на взлет

Исторически медицинское страхование было неотъемлемой частью выездного туризма: полис требовался при покупке пакетных туров и оформлении виз. Первоначально страховые программы покрывали в основном экстренную медицинскую помощь и репатриацию. Со временем их наполнение расширилось: к базовому набору добавились риски, связанные с потерей багажа, задержкой или отменой рейсов, отменой поездки, а также страхование от несчастных случаев. Последние пять лет были для рынка чередой серьезных потрясений — от пандемии коронавируса и санкционной войны, когда для россиян оказались недоступны привычные туристические направления. Как меняется рынок страхования выездного туризма — в материале «Денег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Падение и взлет

Майский коллапс в российских аэропортах показал: страховой полис для путешественника — далеко не формальность, а зачастую единственный способ получить хоть какую-то реальную компенсацию. Вынужденное массовое закрытие воздушного пространства, отмена и многократные задержки рейсов в крупнейших хабах страны нарушили планы десятков тысяч человек. Только за двое суток с 6 по 8 мая были задержаны сотни рейсов, затронувшие пассажиров как внутренних, так и международных рейсов. Учитывая возросшую частоту внештатных ситуаций — от внешнеполитических ограничений до технических сбоев в авиаотрасли,— даже короткие международные поездки сегодня сопряжены с рисками, требующими дополнительных мер предосторожности.

Рынок туристического страхования в России за последние годы и без того пережил серьезные потрясения: пандемия коронавируса и антироссийские санкции последних лет оказали на него сильное негативное влияние. Однако после спада в 2020–2022 годах страховщики фиксируют постепенное возвращение туристов: открытие границ оживило заграничные поездки, хотя объем проданных полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) пока не дотягивает до докризисных показателей.

Первым ударом стала пандемия, из-за которой количество заключенных договоров страхования выезжающих за рубеж упало вдвое: согласно данным Банка России, до 7,7 млн штук в 2020 году. В основном полисы были у тех, кто был вынужден оставаться за рубежом во время закрытия границ, поясняют в филиале «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». Однако уже в 2022 году число заключенных договоров выросло почти до 12 млн, а в 2023 и 2024 годах превышало 25,8 млн. К слову, на динамику этих показателей влияет не только спрос со стороны граждан, выезжающих за рубеж и оформляющих такие полисы для защиты во время поездки, но и использование банками такого продукта для наполнения программ премиального обслуживания клиентов, что, как правило, не зависит от намерения застрахованных лиц выезжать за рубеж.

Если говорить о размере премий, то российским страховщикам пока еще не удалось вернуться к объемам 2019 года, когда сборы по этому виду страхования составляли почти 24 млрд руб. По итогам 2024 года этот показатель достиг лишь чуть более 17 млрд руб. «Рост сборов преимущественно обеспечен индексацией тарифов, в частности удорожанием медицинских услуг за рубежом»,— отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина.

Рост тарифов по полисам ВЗР с 2019 по 2024 год в среднем составил 30–50%, уточняет руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник гендиректора Боровицкого страхового общества Кирилл Сгибнев. Например, в Евросоюзе стоимость медицинской помощи выросла на 50–70%, в Турции — на 30–40%, а в ОАЭ — на 50%. Тому подтверждение и величина страхового покрытия: если страховая сумма в 2021 году на одного застрахованного составляла 6,2 млн руб., то в 2024 году этот показатель достиг 9,4 млн руб.

Об удорожании свидетельствует и рост средней страховой выплаты с 22,8 тыс. руб. в 2021 году до 30,9 тыс. руб. в 2024 году, соотношение выплат к премиям также выросло за этот период с 28% до 44%. При этом сами полисы подешевели — с 1361 руб. в 2019 году до 1216 руб., но это стало результатом сокращения сроков отдыха туристов вследствие общего удорожания поездок. К тому же постпандемийный 2021 год не был разнообразен по доступности направлений: популярными были экзотический Занзибар (Танзания), фешенебельные Мальдивы и Доминикана, а также ОАЭ, Кипр, Куба. По данным АТОР, в 2021 году выездной поток из России был в значительной части туристическим: граждане РФ совершили 10 млн поездок в 32 открытые для въезда страны. «Основной поток был представлен более состоятельной публикой. Туристы, которые решались отправиться в путешествие, старались не экономить на страховке и выбирали программы с максимальным покрытием, предпочитали организованные пакеты от туроператоров, где страховка является обязательной»,— отмечает Айназ Хайруллина.

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Из Европы в Азию

За последние пять лет изменилась структура поездок россиян. Европейские страны выпали из списка популярных направлений, зато активно вырос туристический поток в дружественные и безвизовые государства. До 2020 года самыми популярными государствами для страхования были страны шенгенской зоны, Таиланд, Турция, ОАЭ и Египет. «После 2022 года акцент сместился с Европы на Азию. Особенно вырос спрос на полисы в Китае»,— отмечает замгендиректора по розничным продажам компании «Абсолют Страхование» Андрей Бурлак.

«В 2022 году видно почти двукратное падение продаж, в основном за счет недружественных стран, чья доля была достаточно существенна. По остальным направлениям наблюдается рост из года в год, что говорит о перераспределении спроса и направлений отдыха»,— подтверждает Кирилл Сгибнев.

В 2024 году среди направлений для путешествия превалировали массмаркет-сегменты: только на Турцию пришлось порядка 7 млн поездок, по 1,5–2 млн пришлось на Китай, ОАЭ, Таиланд, Абхазию и Египет. Общий выездной поток в топ-20 ключевых зарубежных стран с преимущественно туристическим характером поездок в 2024 году оценивается АТОР в 17,35 млн поездок, из которых порядка 9,5 млн поездок было организовано туроператорами.

Внутрироссийский туризм также переживает подъем. «Хотя страховки для поездок по России оформляются не так часто, их стали покупать заметно больше, чем до пандемии. Такой тренд наметился в 2021 году, что может быть связано с растущим спросом внутри страны из-за увеличения стоимости зарубежных поездок, развития внутреннего туризма, на который повлияли закрытые границы в пандемию и более раннее смягчение карантина в РФ, чем за рубежом»,— поясняет Кирилл Сгибнев.

«Россияне стали воспринимать поездки по своей стране как полноценные путешествия, сравнимые с зарубежными турами. При их организации люди следуют всем необходимым правилам: выбирают направление, бронируют отели и трансфер и, конечно же, оформляют полис медицинского страхования для путешественников»,— замечает эксперт.

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Полис с расширением

Базовые условия туристических страховок в целом сохранились, а по ряду аспектов даже расширились по сравнению с доковидным периодом. Базовый полис ВЗР обычно включает оплату и организацию как экстренной, так и неотложной помощи, проезда до медицинского учреждения и обратно, медицинской эвакуации, а в случае летального исхода — посмертной репатриации. Расширенное страховое покрытие обычно включает опцию страхования туриста при активных видах отдыха: занятия любительским спортом и спортивные игры, посещения аквапарков, управление квадроциклами и скутерами, горные лыжи, дайвинг и другие активные развлечения. При желании можно дополнительно включить в полис страхование от невыезда и страхование багажа. Однако перед покупкой полиса рекомендуется уточнять условия, так как у каждого страховщика они могут различаться.

Некоторые опции, которые раньше предлагались редко, теперь входят в стандартное покрытие.

В период пандемии страховщики повсеместно включили в полисы покрытие лечения коронавируса и связанных с ним расходов. COVID-19 сохраняется в покрытии в 70–80% полисов. Однако количество страховых случаев по данным рискам стремится к нулю. «Что касается COVID-19, то это уже стало неотъемлемой частью страхового покрытия, так же как и риск задержки в результате карантинного заболевания. Несмотря на то что коллективный иммунитет к коронавирусу уже выработался, единичные случаи заболевания продолжаются и по сей день. В связи с этим некоторым страховщикам пришлось адаптировать свои программы, добавив в полисы новые расходы, связанные с COVID-19»,— отмечают в филиале «ЕВРОИНС Туристическое Страхование».

После 2022 года перелеты стали более сегментированными. В связи с этим возросла популярность страхования отмены или задержки рейса, а также рисков утраты багажа. Если раньше такие страховки оформлялись единично, то теперь счет идет на проценты от общего числа полисов. «Например, в 2022 году 12% клиентов "Росгосстраха" добавили в свои полисы опцию "Карантин", тогда как в 2021 году этот показатель составлял всего 0,3%»,— приводит статистику Кирилл Сгибнев. В ЕВРОИНС подтверждают: их дополнительная программа по страхованию отмены поездки стала особенно популярна в период пандемии. Обычно базовая версия страховки от невыезда покрывает ограниченный перечень случаев (болезнь или смерть туриста и близких, повестка в суд или военкомат и т. п.), а расширенная — еще и визовые отказы и закрытие границ. Теперь многие туристы предпочитают приобрести эту опцию: хотя она и удорожает полис, зато позволяет вернуть деньги за тур в случае форс-мажора, отмечают в компании.

Еще одна тенденция: многие путешественники, отправляясь в сложный маршрут с пересадками, стали осторожнее. «Туристы все чаще включают в страховку страну транзита, чтобы иметь защиту на всем протяжении пути»,— отмечают в НРА. Это новая деталь в поведении клиентов. Еще несколько лет назад мало кто думал страховаться на время пересадки, а теперь этому учат горькие уроки отмен рейсов и непредсказуемых задержек.

После 2022 года востребованы стали полисы для долгосрочного пребывания за границей, особенно для тех, кто живет там постоянно, отмечают в «Абсолют Страховании». В «Ренессанс страховании» среди новых опций называют страхование домашних животных во время поездки (оплата услуг ветеринара). Раньше о таком даже никто не задумывался, а теперь есть спрос со стороны уезжающих надолго.

Страховка с оговорками

Российские туристы по-прежнему могут оформить страховку для поездки практически в любую точку мира, и никаких проблем с получением медицинской помощи обычно не возникает. «Геополитика может повлиять на отказ только в случае поездки в зону вооруженного конфликта»,— успокаивает управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. Некоторые из стран шенгенской зоны перестали принимать полисы российских страховых компаний. Однако страховые компании покрывают расходы, возникшие на территории этих стран.

Дело в том, что страховая компания не напрямую урегулирует убыток, а оплачивает медицинскую помощь зарубежной клинике. Для этой цели привлекаются ассистанские компании, которые имеют зарубежные представительства и не подвержены санкциям. В любом случае клиент имеет возможность самостоятельно оплатить медицинские манипуляции и обратиться за компенсацией к страховщику. Как правило, это может иметь место в особо отдаленных районах мира с малой доступностью медицинской помощи и возможности удаленного урегулирования.

В сложившейся ситуации страховщики стали строже проверять причины обращения. Среди основных причин отказов сейчас — участие в протестах, массовых беспорядках; самостоятельное нарушение визового режима; алкогольное или наркотическое опьянение, а также путешествие в зоны, на которые действует официальное предупреждение МИД России, отмечают в Боровицком страховом обществе.

Страховые компании подчеркивают, что для успешного возмещения важно соблюдать условия договора и процедуры. Наиболее частые причины отказов связаны не со «злодейскими уловками» страховых компаний, а с нарушением правил со стороны самих туристов. «Самая частая ошибка туриста, из-за которой возможен отказ в выплате,— это обращение за плановой медицинской помощью не через звонок в ассистанскую компанию, а напрямую в медицинское учреждение»,— предупреждает Артем Искра.

Эксперты советуют внимательнее читать полис до его покупки, особенно разделы об исключениях. «Клиенты страховых компаний обычно концентрируются на разделах, описывающих страховые случаи, однако особое внимание следует уделять исключениям из покрытия и лимитам, поскольку именно они могут существенно повлиять на объем выплаты»,— отмечают в ЕВРОИНС. На практике отказ в выплате часто бывает связан с тем, что случай подпадает под исключение (например, заболевание было хроническим, а не внезапным; инцидент произошел в состоянии алкогольного опьянения; турист отправился в регион, на который распространяются официальные предупреждения МИДа, как уже писали выше, и прочее).

Еще одна типичная причина — неправильно оформленные документы или пропуск сроков обращения за выплатой. Унифицированных правил тут нет: у каждой страховой компании свои формулировки, но в целом стоит избегать заведомо рискованных ситуаций и четко выполнять требования договора. Тогда шансы на отказ минимальны: по оценкам страховщиков, сейчас до 95% страховых случаев урегулируется дистанционно и заканчивается выплатой без лишних споров.

Причины отказа в выплате страхового возмещения по полису выезжающих за рубеж Несоответствие условий полиса. Если страхователь не ознакомился с условиями полиса или не выполнил их, это может стать причиной отказа. Например, если страховой случай не покрывается выбранным полисом.

Если страхователь не ознакомился с условиями полиса или не выполнил их, это может стать причиной отказа. Например, если страховой случай не покрывается выбранным полисом. Отсутствие необходимых документов. Для получения возмещения необходимо предоставить определенные документы (например, медицинские справки, чеки и т. д.). Если документы не предоставлены или оформлены неправильно, можно получить отказ.

Для получения возмещения необходимо предоставить определенные документы (например, медицинские справки, чеки и т. д.). Если документы не предоставлены или оформлены неправильно, можно получить отказ. Неправильное указание информации. Если при оформлении полиса были указаны неверные данные (например, возраст, состояние здоровья), это может стать основанием для отказа.

Если при оформлении полиса были указаны неверные данные (например, возраст, состояние здоровья), это может стать основанием для отказа. Сроки подачи заявления. Многие страховые компании требуют подачи заявления о возмещении в определенные сроки. Пропуск этого срока может привести к отказу.

Многие страховые компании требуют подачи заявления о возмещении в определенные сроки. Пропуск этого срока может привести к отказу. Перенесенные заболевания. Если у страхователя были хронические заболевания или травмы до поездки и они стали причиной обращения за возмещением, это может быть основанием для отказа.

Если у страхователя были хронические заболевания или травмы до поездки и они стали причиной обращения за возмещением, это может быть основанием для отказа. Нарушение правил поведения. Если турист нарушил правила (например, занимался экстремальными видами спорта без соответствующего покрытия), это также может стать причиной отказа.

Если турист нарушил правила (например, занимался экстремальными видами спорта без соответствующего покрытия), это также может стать причиной отказа. Необоснованные требования. Если сумма возмещения превышает разумные пределы или не соответствует действительности, страховая компания может отказать в выплате.

Курс на рост

Страховщики ожидают, что по итогам 2025 года рынок страхования путешественников вырастет. Это станет возможным благодаря открытию новых безвизовых направлений, росту турпотока, увеличению количества поездок в дружественные и безвизовые страны, а также развитию туристической инфраструктуры внутри России. «Если геополитическая напряженность снизится, это может привести к упрощению визового режима и росту числа поездок в страны Европы с относительно высокой стоимостью страхования. В этом случае темпы роста рынка увеличатся. При этом на объем выплат в первую очередь будет влиять курс рубля»,— комментируют в «Ренессанс страховании».

Анна Абрамцева