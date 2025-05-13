Совет директоров «Россети Северный Кавказ» рекомендует не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года в связи с полученным компанией убытком. Информация об этом опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россети Северный Кавказ / t,me Фото: Россети Северный Кавказ / t,me

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года»,— говорится в сообщении.

Согласно финансовой отчетности предприятия, в первом квартале 2025 года чистый убыток энергетической компании составил 3,67 млрд руб., что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщают эксперты Finam. При этом выручка предприятия увеличилась на 33% и достигла 17,79 млрд руб.

В то же время убыток от продаж вырос до 2,9 млрд руб. против 1,6 млрд руб. годом ранее. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения уменьшился с 4,2 до 3,7 млрд руб.

ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. По данным компании, на конец 2024 года доля владения ПАО «Россети» в уставном капитале «Россети Северный Кавказ» составила 98,58%.

Ранее «Ъ» со ссылкой на РБК сообщил, что правительство рассматривает создание специализированной сбытовой компании на Северном Кавказе. Власти планируют передать ей функции ПАО «Россети Северный Кавказ», которое сейчас является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе. Новая компания может получить функции уже в этом году и начать работу в следующем.

До 2 июня Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и «Россети» должны представить правительству соответствующие предложения. Задачи новой энергосбытовой компании могут стать шире, чем у «Россетей». Структура сможет брать обязательства гарантирующего поставщика электроэнергии в других регионах, где уполномоченной организации нет, сообщает источник РБК.

Тат Гаспарян