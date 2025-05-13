В Ставрополе вернули отопление в 38 детских садах

В Ставрополе возобновили отопление в 38 детских садах из-за похолодания связанного с грозовым фронтом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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«Поддержание тепла в соцучреждениях важно для обеспечения комфортных условий, здоровья и работоспособности находящихся там людей. Поэтому мы приняли решение вернуть тепло в те сады и больницы с сегодняшнего числа, которые посчитают это нужным и подадут»,— пояснил глава города Иван Ульянченко.

По словам мэра, до конца недели отопление возобновят еще в нескольких дошкольных учреждениях. Для подключения к теплоснабжению социальным объектам необходимо направить соответствующий запрос в ресурсоснабжающую организацию.

Николай Аксенов