Во Владикавказе задержали местного жителя с 20 свертками метадона

Сотрудники наркоконтроля задержали жителя Владикавказа с 20 свертками метадона, работавшего закладчиком на анонимного интернет-куратора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Северной Осетии Фото: пресс-служба МВД по Северной Осетии

«Мужчина искал места для закладок и отправлял координаты своему работодателю. По данным правоохранителей, злоумышленник планировал распространить около 100 доз запрещенного вещества»,— следует из сообщения.

Подозреваемого поймали с поличным на одной из улиц республики. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств(УК РФ Статья 228.1). По решению суда фигурант заключен под стражу.

Николай Аксенов