На модернизацию сетей в Ярославле нужно 5 млрд рублей

В Ярославле на модернизацию теплосетей нужно порядка 5 млрд руб. Об этом на заседании комитета областной думы по ЖКК рассказал заместитель министра и начальник отдела развития энергетики и координации расчетов в ЖКХ Александр Квядарас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

На заседании обсуждалось прохождение отопительного сезона в регионе. Депутат облдумы Андрей Щенников уточнил, сколько всего нужно средств на модернизацию сетей в Ярославле.

«Если говорить об оценке, то порядка 5 млрд. Мы прорабатываем вопрос, как нам возможно профинансировать ТГК-2, потому что ТГК-2 у нас не государственное предприятие, поэтому там есть определенная проблематика. Прорабатываем, как нам легально профинансировать эти мероприятия, но при этом средства у нас уже предусмотрены в трехлетнем бюджете на эти цели»,— сказал господин Квядарас и напомнил о других программах, в рамках которых будут модернизировать сети.

Депутат настаивал на том, что необходимо больше вкладывать средств в модернизацию сетей, пока это не привело к коллапсу.

«А сколько мы выделяем в год? 100 млн? Сколько мы будем лет это модернизировать и ремонтировать? Ремонтируя старое, проходит время, и оно уже опять требует ремонта. Надо в срочных темпах по-хорошему вкладывать деньги в сети. Рано или поздно это будет такой коллапс. Аварий все больше и больше»,— сказал Андрей Щенников.

Алла Чижова