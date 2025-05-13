Сочинцы выиграли «золото» Спартакиады Кубани по пляжному волейболу

Виктор и Игорь Олейник из Сочи стали победителями турнира по пляжному волейболу на VI летней Спартакиаде молодежи Кубани. Соревнования прошли в поселке Витязево и собрали участников из более чем 20 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В финале сочинцы одержали победу над командой из Славянского района, а бронзовые медали завоевали спортсмены из Щербиновского района.

По словам директора департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолия Мирошникова, на курорте пляжным волейболом занимаются около 500 человек, и местные спортсмены регулярно показывают высокие результаты. В этом году братья Олейник заняли второе место на первенстве Краснодарского края и подтвердили свою подготовленность на Спартакиаде.

VI летняя Спартакиада молодежи Кубани проходит с января по июль 2025 года и включает соревнования по 41 виду спорта. В ближайшие дни участники будут состязаться в шахматах, теннисе, вольной борьбе, легкой атлетике, настольном теннисе, регби, спортивном ориентировании и триатлоне.

Ранее сочинские самбистки также успешно выступили на этой Спартакиаде, вернувшись с золотыми наградами.

Мария Удовик