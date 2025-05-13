На Дону доход врача-офтальмохирурга может начинаться с 250 тысяч рублей в месяц

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове в мае — врач-офтальмохирург с зарплатой 250 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, медицинское учреждение, предлагающее высокую зарплату врачу-офтмальмохирургу, ищет профессионала с десятилетним опытом в хирургии для проведения операций разной степени сложности и последующего наблюдения за пациентами.

При трудоустройстве предусмотрено служебное жилье, «подъемные» выплаты при переезде и возможность участия в специализированных конференциях. Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, вероятны командировки по области.

На втором месте по уровню дохода в Ростове-на-Дону — вакансия водителя-экспедитора (доход от 170 тыс. руб.), третья строчка у менеджера по работе с крупными клиентами (доходом от 130 тыс. руб.), четвертая позиция закрепилась за вакансией главного инженера проекта (доход от 120 тыс. руб.). Замыкает пятерку топовых предложений мая вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами в компании (доход от 117 тыс. руб.).

Валентина Любашенко