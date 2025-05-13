Гандболистки «Лады» поборются с «Астраханочкой» за бронзу чемпионата России

Определился соперник тольяттинской «Лады» в серии за 3-4 места чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги сезона-2024/25. Им стала «Астраханочка» из Астрахани.

На стадии полуфинала «Астраханочка» проиграла оба матча в противоборстве с «Ростов-Доном». «Лада» дважды уступила московскому ЦСКА.

Серии плей-офф за 3-4 и 1-2 места проводятся до двух побед одной из сторон. Первая игра между «Ладой» и «Астраханочкой» состоится 17 мая в Астрахани. Ответный поединок пройдет 24 мая в Тольятти. В случае необходимости решающий третий матч проведут 31 мая в Астрахани.