Власти Алтайского края готовятся к осложнению паводковой обстановки

Риску наводнений, формируемых интенсивными дождями и таянием снега в горах, в разной степени подвержены 125 населенных пунктов в 23 муниципальных образованиях Алтайского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«На территории Алтайского края началась вторая волна паводка, снег начал таять на высотах 2000-2500 м. Динамика уровней воды в ближайшие недели будет зависеть от количества осадков»,— отметили в правительстве.

В региональном МЧС прогнозирует кратковременный подъем уровней воды в реках Бии и Катуни, в малых реках предгорий Алтая, а также в реках Ануй, Песчаная и Чарыш.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2025 года в регионах Сибирского федерального округа в зону паводка могут попасть более 880 населенных пунктов с населением около 130 тыс. человек, а также 440 участков автомобильных дорог.

Михаил Кичанов