Весенний паводок в Сибири в этом году начнется на три-пять дней раньше

Начало ледохода на Верхней Оби и Верхнем Енисее ожидается на три-пять дней раньше среднемноголетних показателей. Такой прогноз прозвучал на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке МЧС России, в Сибири в зону паводка могут попасть более 880 населенных пунктов, в которых проживает около 130 тыс. человек. Стихия может затронуть 440 участков автомобильных дорог и более 260 социально значимых объектов. Наиболее сложная обстановка может сложиться в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

«В настоящее время проводятся спрямление русел рек, берегоукрепительные и дноуглубительные работы»,— отметил господин Серышев. По его словам, до конца апреля специалисты завершат распиловку, чернение льда и взрывные работы на водоемах для ослабления ледового полотна и недопущения возникновения ледовых заторов.

На борьбу с наводнениями МЧС России сформировало группировку численностью более 49 тыс. человек и 13 тыс. единиц техники, включая 72 воздушных судна, 208 дронов и более 900 плавсредств. Только в Кузбассе планируют задействовать почти 11 тыс. человек и более 3 тыс. единиц техники. В регионе определено 508 пунктов временного размещения на 122 тыс. человек.

Михаил Кичанов