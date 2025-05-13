Более 600 метров новых водопроводных сетей построят в Хостинском районе Сочи

В Хостинском районе Сочи началось строительство нового водовода длиной более 600 м. Работы проводятся на участке от улицы Пятигорской через Шаумяна до выезда к Транспортной, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Новый водопровод заменит старые, сильно изношенные коммуникации. Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что проект имеет большое значение для местных жителей.

Строительство направлено на подготовку города к летнему сезону с высокой нагрузкой. Бригады Водоканала работают как в центре, так и в удаленных районах. По словам главы курорта, новые сети обеспечат более стабильную подачу воды в сотни домов частного сектора на улице Шаумяна.

С учетом сложного рельефа и близости автодороги, работы ведутся методом горизонтально направленного бурения. Эта технология позволяет ускорить процесс и избежать полного перекрытия улиц.

«Ъ-Сочи» писал, что в районе улицы Лысая Гора в Сочи из-за подвижки грунта повредилась газовая труба. Для предотвращения возможных рисков газоснабжение в многоквартирном доме временно отключили.

Мария Удовик