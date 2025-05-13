Суд признал недействительными контракты музея PERMM с бывшим мужем экс-директора

Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск прокуратуры края о признании недействительными контрактов между художником Арсением Сергеевым и музеем современного искусства PERMM. Как сообщает Properm.ru, теперь господин Сергеев должен вернуть в бюджет 318 тыс. руб. По мнению надзорного органа, четыре контракта на организацию выставок были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку господин Сергеев и Наиля Аллахвердиева, на тот момент директор музея, ранее были женаты, у них есть двое совместных детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: PERMM Наиля Аллахвердиева

Фото: PERMM

Представители музея с требованиями не согласились, поскольку заключение контрактов было согласовано с региональным министерством культуры. Представители минкульта поддержали позицию PERMM, указав, что наличие общих детей не означает, что художник и экс-директор до сих пор находятся в близких отношениях. Претензий к исполнению контрактов у органа госвласти не возникло.