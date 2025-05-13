В Краснодаре потушили пожар в подвале многоэтажки

В Краснодаре в ночь на 13 мая ликвидировали пожар в подвальном помещении многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Невкипелого поступило диспетчеру в 22:57 по мск. Через минуту к месту происшествия направили первые спасательные подразделения. Специалистами МЧС установлено, что на цокольном этаже загорелись бывшие в употреблении вещи на площади 18 кв. м.

Открытое горение ликвидировали к 23:17, а полностью пожар потушили в 23:25. Пострадавших и эвакуированных нет.

К тушению привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Анна Гречко