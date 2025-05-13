Первый проектный институт представил проект второй очереди КВЦ «Экспофорум»

В Петербурге представили проект второй очереди конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум». Его разработал «Первый проектный институт», который опубликовал на своем сайте архитектурно-градостроительную концепцию по планирующемуся объекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект второй очереди конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» в Санкт-Петербурге

Фото: Первый проектный институт Проект второй очереди конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» в Санкт-Петербурге

Фото: Первый проектный институт

Как уточняется в описании проекта, решение сохраняет существующую схему радикального разделения территории на технологическую и гостевую, связность грузового двора планируется обеспечить по южной стороне участка. Выставочный Павильон I предполагает возможность деления двумя акустическими мобильными перегородками на три зала по 4,5 тыс. кв. м, каждый из которых будет иметь связь с грузовым двором.

Конференц-зал предполагает стационарную сцену, убирающиеся ряды амфитеатра и возможность деления зала акустическим перегородками. В южной встройке Павильона I на втором этаже намерены разместить профессиональную кухню. Фуд-корт, согласно проекту, располагается на антресоли пассажа на уровне второго этажа. В свою очередь, подземное пространство будет образовано инженерными помещениями и каналами, а также складом с вертикальным транспортом.

Общая площадь будущей второй очереди КВЦ составит 60 тыс. кв. м, она рассчитана на 90 тыс. посетителей одновременно. Также на территории «Экспофорума» планируется создать двухъярусный открытый наземный паркинг на 3750 машиномест. О предполагаемых сроках возведения второй очереди КВЦ «Экспофорума» и возможной стоимости проекта пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что российские регионы с приближением Петербургского международного экономического форума начали искать исполнителей для подготовки своих экспозиций. Общий бюджет субъектов уже превышает 213 млн рублей.

Андрей Цедрик