В Ростовской области в апреле снизились цены на авто с пробегом

В апреле 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом на Авто.ру в Ростовской области составила 1,62 млн. руб., что на 1% выше, чем месяц назад, сообщает пресс-служба сервиса.

По информации экспертов Авто.ру, наиболее заметное падение средней цены зафиксировано у китайского «Geely Atlas Pro» (снижение на 8,2%, 2,08 млн. руб. На втором месте по снижению стоимости оказался «УАЗ Patriot» (–7,8%, 1,14 млн. руб.). Третью позицию занимает «Lada 2107» (–7,1%, 237 тыс. руб.). В конце рейтинга расположились «Lada 2121» (–5,8%, 884 тыс. руб.) и «Chery Tiggo 7 Pro Max» (–5,7%, 2,08 млн. руб.).

Уже второй месяц подряд в масштабах всей страны наблюдается падение цен на автомобили с пробегом. В частности, средняя стоимость российских машин возрастом до 15 лет в апреле опустилась до 710 тыс. руб., вернувшись к показателям декабря. Это на 3% меньше, чем год назад.

Средние цены на авто китайского производства составили 2,2 млн. руб., снизившись на 3,5% по сравнению с 2024 годом. Европейские, японские и корейские автомобили, в свою очередь, имели среднюю стоимость 2,4 млн. руб., что на 5% меньше, чем годом ранее.

Валентина Любашенко