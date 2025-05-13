Экс-руководитель Агентства инвестразвития Удмуртии вступил в «Барс-Белгород»

Экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртии, бывший вице-губернатор Севастополя и первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев вступил в добровольческое подразделение «Барс-Белгород». Об этом сообщает сайт «Мир Белогорья».

«Защищать Отечество — это наш священный долг, и в такое непростое время каждый гражданин России обязан сделать все, что он может, для того, чтобы защитить свою Родину и своих близких. Поэтому я принял решение вступить в добровольческое подразделение “Барс-Белгород”»,— объяснил господин Пономарев.

Напомним, в феврале 2016 года господин Пономарев возглавлял Агентство инвестиционного развития Удмуртии, а с 2016-го по 2019 год работал заместителем губернатора — председателем правительства города Севастополя, в декабре 2024-го сменил Дмитрия Гладского на должности советника губернатора Белгородской области по экономике. В марте 2025 года его официально утвердили на должность первого заместителя губернатора Белгородской области.