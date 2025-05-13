Дом Набоковых в Уфе предложили не включать в реестр памятников

Историк, заместитель директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Дим Абдулгужин предложил не включать деревянный Дом Набоковых на улице Дзержинского, 17 в Уфе в реестр объектов культурного наследия. Акт государственной историко-культурной экспертизы размещен на официальном портале Башкирии для проведения антикоррупционной экспертизы до 20 мая.

Здание является выявленным памятником архитектуры. По мнению эксперта, оснований для признания особняка в госреестр объектов культурного наследия регионального значения нет, так как дом не обладает историко-культурной ценностью и особенностями.

«Объект является обычным деревянным доходным домом, распространенным на всей территории Российской Федерации»,— заключил он.

Дом Набоковых был возведен в начале ХХ века в усадьбе, принадлежавшей Прасковье Набоковой. После завершения строительства он стал использоваться как доходный, а затем — как многоквартирный дом с коммунальными квартирами. В настоящее время он в аварийном состоянии.

Майя Иванова