Девять проб небезопасного мяса выявили в Нижегородской области за четыре месяца

В Нижегородской за первые четыре месяца 2025 года специалисты лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили в девяти пробах мяса несоответствие требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе территориального подразделения Россельхознадзора 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего с начала года в лабораторию поступило 597 образцов мяса и полуфабрикатов, в том числе из мяса птицы. Специалисты провели 2288 исследований, в результате которых в двух образцах полуфабрикатов нашли патогенные микроорганизмы сальмонеллы, в трех — колиформы, в четырех — превышение по показателю КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

Результаты исследований внесли автоматизированную систему «Веста» и направили в Россельхознадзор для принятия мер в отношении некачественной продукции.

Как писал «Ъ-Приволжье», в молочной продукции с начала года также выявили девять нарушений.

Галина Шамберина