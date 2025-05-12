Творог с плесенью и масло с кишечной палочкой обнаружили в Нижегородской области

Межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в Нижегородской области небезопасную молочную продукцию. За четыре месяца 2025 года специалисты проанализировали 329 проб и выявили девять нарушений, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Микробиологи нижегородской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) обнаружили, что в молоке превышено допустимое количество соматических клеток, а мороженое и сливочное масло не соответствуют требованиям к содержанию бактерий группы кишечной палочки. Кроме того, в пробах творога специалисты нашли плесень.

Результаты исследований отправили в Россельхознадзор, чтобы в отношении некачественной продукции были приняты меры.

Елена Ковалева