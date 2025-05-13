Минздрав предложил разбить на категории перечень стратегически значимых лекарств

Минпромторг и Минздрав обсуждают с Минфином деление перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) на два раздела. На отечественные препараты из первой группы при госзакупках будет действовать механизм «второй лишний», а на лекарственные средства из второго раздела — ценовые преференции 25–40%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей фармотрасли, знакомых с ходом обсуждения.

Первая группа препаратов из списка СЗЛС, на которые при госзакупках предполагается действие принципа «второй лишний», может включить в себя вакцины, препараты крови и анестетики. Механизм «второй лишний» предполагает, что если в госзакупке участвует хотя бы один препарат из списка СЗЛС, а лекарство производится по полному циклу на территории Евразийского экономического союза, то все остальные участники торгов автоматически с них снимаются.

Вторая категория препаратов предполагает более мягкий режим протекции отечественных лекарств. Для них будет предусмотрен не механизм «второй лишний», а дополнительные ценовые преференции.

Деление перечня на два раздела может стать компромиссным вариантом для отрасли и регулирующих инстанций. Текущий формат списка СЗЛС вызывает у рынка опасения за возможные риски, среди которых «резкое снижение конкуренции, увеличение бюджетной нагрузки и остановки существующих производств».

Согласно материалу «Ведомостей», новый проект удовлетворил и Минпромторг, и Минздрав, но идею пока не смогли согласовать с Минфином. В министерстве, по словам собеседников издания, опасаются, что подобный персональный подход к фармрынку может стать прецедентом для аналогичных предложений со стороны других отраслей.