СКР выяснит, почему югорчанину запретили участвовать в автопробеге с гербом СССР

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) по поручению главы ведомства Александр Бастрыкина организовал проверку действий чиновников, которые запретили жителю Лянтора участвовать в автопробеге 9 мая ко Дню Победы в Сургуте с флагом с изображением герба СССР, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Причиной проверки стали сообщения, в которых горожанин хотел принять участие в патриотическом мероприятии в память об участниках Великой Отечественной войны, в чем ему было отказано из-за наличия флага с надписью «Рожденный в СССР».

По информации «Муксун.fm», югорчанин, приехавший на автопробег, записал видео, в котором сотрудник ДПС заявил, что символика, которая была размещена на флаге, признана экстремистской. Возможно, имелась в виду атрибутика сообщества «Граждане СССР», которую Минюст в 2022 году признал экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов добавил, что для участия нужно было соблюдать установленные правила. При этом на других мероприятиях житель ранее не имел проблем с этим флагом.

В мэрии Сургута подчеркнули, что оформления транспорта допускались портреты героев ВОВ, локальных войн, специальной военной операции, флаги РФ, Знамя Победы, Стяг со Спасом Нерукотворным, флаги ВС РФ. Использование иной символики на автопробеге было ограничено для сохранения единого стиля и фокуса на чествовании подвига предков.

Ирина Пичурина