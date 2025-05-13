США снизят тарифы на посылки из Китая со 120% до 54%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении пошлин на почтовые отправления из Китая до 54%. Сейчас размер тарифов составляет 120%. Минимальный фиксированный сбор за отправление по-прежнему будет составлять $100. Новый режим вступит в силу в 0:01 14 мая по местному времени (7:01 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

2 мая США отменили беспошлинный ввоз посылок из Китая стоимостью до $800. Дональд Трамп утверждал, что американские компании использовали эту лазейку для импорта дешевых товаров из Китая в обход введенных ранее тарифов.

В ответ на решение американской администрации почта Гонконга объявила о приостановке отправлений в США, содержащих товары. Другие посылки будут по-прежнему отправляться в США без ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Елизавета Шмакова