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Объекты «Покровского» на 1,6 млрд рублей передали государству

Более 370 объектов недвижимости, ранее принадлежавших аграрному холдингу «Покровский» (управляется ООО «Агрокомплекc Лабинский»), были переданы в собственность государства на основании судебного решения. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о земельных участках сельхозназначения, коммерческих и жилых объектах, расположенных в Краснодарском и Алтайском краях, а также Ростовской области. Совокупная кадастровая стоимость имущества превышает 1,6 млрд руб. Суд признал, что активы были приобретены с нарушением законодательства о противодействии коррупции и подлежат конфискации в доход Российской Федерации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе лиц, чьи действия были признаны незаконными, оказался бывший сотрудник аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Андрей Коровайко. По данным следствия, в начале 2000-х годов Коровайко использовал служебное положение для приобретения земельных участков, впоследствии перерегистрированных на аффилированные компании. Согласно решению Каневского районного суда, 22 структуры, подконтрольные фигурантам дела, с активами на сумму свыше 9 млрд руб. также признаны коррупционными. Эти выводы были подтверждены апелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда.

Судебные разбирательства по имуществу группы компаний «Покровский» начались в 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры. Холдинг был основан в Ростовской области в 2004 году и к настоящему времени объединяет 35 предприятий, работающих преимущественно в аграрной сфере. Группа занимается выращиванием и переработкой зерновых, технических и овощных культур, а также развитием животноводства. Общая площадь сельскохозяйственных угодий превышает 215 тыс. га, в том числе 192 тыс. га заняты посевами. Часть активов находится в аренде.

Вячеслав Рыжков

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