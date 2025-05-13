В баре, после посещения которого погибла девушка, обнаружили нарушения

Сотрудники полиции вместе с надзорными органами проверили бар «Пиво и мясо», рядом с которым погибла 18-летняя жительница региона, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. По данным полицейских, в результате выявлено 11 нарушений административного законодательства. «Из незаконного оборота изъято около 32 литров спиртосодержащей продукции, которая реализовалась без сопроводительных документов, крепкий алкоголь, оборот которого осуществлялся без лицензии, а также более 20 пачек табака с признаками контрафактности»,— говорится в сообщении главка.

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Кроме того, полицейские установили факты нахождения в питейном заведении несовершеннолетнего лица в ночное время, а также выявили иностранца, который работал в баре без разрешения на работу. Также установлен ряд правонарушений по линии Роспотребнадзора, госинспекции труда и пожарной безопасности. «По всем фактам противоправной деятельности проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения»,— сообщает ГУ МВД.