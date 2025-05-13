Ижевчанина осудили за призывы в интернете к убийствам полицейских и чиновников

Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор 52-летнему местному жителю, причастному к призывам в интернете к убийствам полицейских, военных и представителей власти, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В объединенной пресс-службе судов Удмуртии добавили, что в 2024 году фигурант вступил в Telegram-канал об общественно-политической жизни РФ. «Под влиянием новостей», публикуемых там, подсудимый начал разделять враждебное отношения к представителям власти. После этого обвиняемый под псевдонимом опубликовал запись с призывами к экстремизму в личном открытом аккаунте.

Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ижевчанина осудили за публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не выступил.