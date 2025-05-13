«Трампу нужны влиятельные и главное — богатые союзники»

Дональд Трамп отправляется в первое официальное турне после возвращения в Белый дом. Президент США, в частности, посетит Саудовскую Аравию. В центре внимания — инвестиции ближневосточных монархий в американскую экономику в обмен на различные гарантии, в том числе и военной помощи. Одной из главных интриг является расширение «соглашений Авраама» — мирных соглашений так называемых умеренных арабских стран с Израилем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что последствия этого визита могут сказаться и на России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп приступает к строительству нового Ближнего Востока, без войн и конфликтов. Вместо боевых действий — большие коммерческие проекты: цветущие сады, гостиницы, сытые довольные туристы и местные жители. Так должно быть в идеале. 47-й президент Соединенных Штатов не является сторонником утопических теорий, но очень любит красивые, яркие, а главное — простые фразы. Глава Белого дома готов принять масштабные инвестиции монархий Персидского (или же Аравийского залива) в обмен на гарантии безопасности. В том числе речь может идти и о ядерной программе, конечно же, мирной.

В чем проблема? Если раньше политики в США, в частности, тот же Трамп говорили о расширении «соглашений Авраама» (то есть мир с Израилем являлся одним из главных условий всех этих договоренностей), то на сегодня есть основания предполагать, что данные параграф может быть исключен из большого контракта с ближневосточными друзьями. Но возможности в этом направлении остаются. Так, если будет прекращен конфликт в секторе Газа, то от Иерусалима станут ждать неких положительных сигналов относительно создания государства Палестины.

Как бы то ни было, на сегодня Трамп отказался посетить Израиль, но теоретически может и смягчиться, если правительство Нетаньяху пойдет ему в чем-то навстречу.

Не будем опережать события. Израиль в любом случае — главный союзник Америки, и она в беде своих не бросит. Действующему главе США остро необходимы влиятельные и главное — богатые союзники, с которыми можно диктовать условия остальному миру, в том числе Китаю, который сам не прочь закрепиться в регионе. С Европой отношения у Вашингтона также складываются не лучшим образом. Внутренние проблемы тоже нужно решать и делать Америку снова великой, поэтому времени на раскачку особо нет. Нужно ковать железо, пока горячо. К слову, есть проект «Ближневосточного НАТО»: это как раз те самые гарантии безопасности, о которых было сказано выше.

Теперь что касается России: пока что США для нее — страна недружественная. Если она на деле получает на постоянной основе доступ к такому ресурсу, как цены на нефть, тогда диктовать условия станет значительно проще, и тон на переговорах может серьезно измениться, появятся в нем дополнительные железные нотки. Впрочем, говорить об этом пока преждевременно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе