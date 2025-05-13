В Новороссийске сократят подачу воды

В связи с работами по реконструкции насосной станции в станице Троицкая в Новороссийске 13 мая сократят подачу воды. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

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Согласно опубликованной информации, сегодня, 13 мая, до 11:00 подача воды будет сокращена на 40%, с с 11:00 до 15 мая 09:00 подачу воды ограничат на 20%.

Также в четверг, 15 мая, с 09:00 до 17:00 будет сокращена подача воды на 60% абонентам МУП «Водоканал г. Новороссийска» и ООО «Концессии водоснабжения Геленджик». В связи с этим подача воды жителям Новороссийска будет осуществляться в ближайшие три дня утром с 06:00 до 09:00, вечером с 18:00 до 21:00.

Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. Аварийная ситуация не прогнозируется.

Алена Воробьева