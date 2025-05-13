Более 200 человек погибли в ДТП на Кубани с начала года

С января по апрель 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 1,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 212 человек и еще более 1,8 тыс. получили различные травмы. Соответствующая информация содержится на сайте ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел МВД России по Каневскому району Фото: Отдел МВД России по Каневскому району

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда произошли почти 1,7 тыс. аварии с 224 погибшими и более чем 2 тыс. пострадавшими, отмечается незначительное снижение показателей.

Наибольшее число аварий зафиксировано в Краснодаре — 252 случая, 17 из которых закончились летальным исходом, пострадали 296 человек. В Сочи произошло 171 ДТП: погибло 16, травмы получили 205 участников движения. В Анапе с начала года зафиксировано 73 аварии с восемью погибшими и 86 пострадавшими. В Новороссийске зафиксировано 68 ДТП, жертвами которых стали девять человек, еще 72 пострадали. Замыкает первую пятерку по количеству аварий Армавир — 54 случая, пять из них с летальным исходом, 60 человек получили травмы.

Вячеслав Рыжков