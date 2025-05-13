В Самаре ликвидированная фирма-застройщик уклонилась от налогов на 24,5 млн рублей

Бывшее руководство ликвидированного ООО «Строительная компания "Магистраль"» в Самаре уличено в уклонении от уплаты налогов на 24,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган выяснил, что экс-глава организации неправомерно применил налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость по сделкам с контрагентами. Он завысил суммы расходов по ним, после чего включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Это позволило бывшему руководителю фирмы уклониться от уплаты налогов.

Позже компанию признали банкротом. ФНС России пыталась взыскать недоимки с должника через Арбитражный суд Самарской области. Однако производство по делу было прекращено, так как у компании отсутствовало имущество, за счет которого могли быть покрыты расходы.

В итоге взыскание ущерба с организации стало невозможным. В связи с этим прокуратура обратилась в суд Октябрьского района Самары с соответствующим иском к бывшему руководителю компании. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Решение не вступило в силу.

Георгий Портнов