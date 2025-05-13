Ученые зафиксировали свечение живых организмов до их смерти

Исследователи из канадского университета Калгари обнаружили, что все живые организмы излучают ультраслабое фотонное излучение (UPE), которое исчезает после смерти. Это свечение связали с метаболическими процессами в клетках, особенно в митохондриях, где происходит окисление сахаров с выделением энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В эксперименте ученые использовали сверхчувствительные камеры для съемки мышей в темных боксах. Снимки показали, что при жизни тело мыши излучает фотоны, особенно в области головы, лапок и органов. После смерти свечение почти полностью исчезает, что свидетельствует о его связи с жизнедеятельностью организма.

Дополнительные исследования на растениях показали, что листья после отделения от ветки продолжают излучать свет, особенно при повреждениях или воздействии химических веществ. Это подтверждает, что UPE отражает активность тканей, а не традиционные признаки жизни, такие как дыхание или сердцебиение.

Евгений Федуненко