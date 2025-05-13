Сочи вошел в топ-5 направлений для бронирования апартаментов

Сочи занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в мае. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в мае занял Санкт-Петербург, который собрал 12% бронирований. В городе путешественники бронируют недвижимость в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в мае забрала Москва. Столица России собрала 7% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,6 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в мае заняла Казань, которая собрала 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,3 тыс. руб.

В топ направлений попал еще один город Краснодарского края. Краснодар занял седьмую строчку рейтинга. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик