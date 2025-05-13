Александр Овечкин вышел на 12-е место по голам в Кубке Стэнли

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 77-ю шайбу в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Вашингтона» отличился в игре с «Каролиной Харрикейнз». Это приблизило Овечкина к очередному рекорду, принадлежащему Уэйну Гретцки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин забил гол в третьем периоде. Сам матч закончился неудачно для вашингтонцев. «Харрикейнз» одержали домашнюю победу со счетом 5:2. Это четвертый матч 1/4 финала Кубка Стэнли. Счет в серии на данный момент 3:1 в пользу команды из Северной Каролины.

Благодаря забитой шайбе россиянин обошел в списке бомбардиров Марио Лемье, на счету которого 76 голов в стадии плей-офф НХЛ. Следующий в списке бомбардиров перед Александром — Яромир Ягр, который забросил 78 шайб и располагается сейчас на 11-й строчке.

Рекорд по голам в Кубке Стэнли принадлежит Уэйну Гретцки. На его счету 122 шайбы в 208 матчах турнира.