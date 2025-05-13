Главы уральских регионов поздравили полпредство УрФО с 25-летием

Во вторник, 13 мая, исполнилось 25 лет полпредству Уральского Федерального округа (УрФО), сообщил полпред Артем Жога у себя в Telegram-канале. Указ о создании института полномочный представителей главы государства в федеральных округах в 2000 году подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Артем Жога, назначенный на должность осенью прошлого года, сказал, что горд продолжить дела полпредства и отметил, что за семь месяцев работы его аппарат «успел многое сделать». «Честно признаться, я никогда не думал, что окажусь на этом посту. Это большая ответственность и уникальная возможность работать в команде с надежными, компетентными и высокопрофессиональными людьми. Самое главное для нас — это развитие регионов УрФО и улучшение жизни жителей»,— сказал он.

Губернаторы регионов округа поздравили полпредство с 25-летием. Так, глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук назвал полпредство надежным партнером региональной власти. «Наша общая цель — сделать жизнь людей лучше, создать комфортные условия для работы и отдыха, обеспечить стабильность и процветание городов и районов Югры, Урала, России»,— отметил господин Кухарук.

Глава Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что институт полпредства УрФО помогает развивать и распространять эффективные управленческие практики и отметил, что уральские полпреды всегда отличались активной жизненной позицией. «Именно забота об интересах людей лежит в основе деятельности всех полномочных представителей Президента России в УрФО. Эту традицию продолжает и Артем Владимирович Жога. Его жизненный опыт помогает нам в решении задач по поддержке участников СВО и их семей»,— прокомментировал глава региона.

С юбилеем представительство президента поздравил врио главы Свердловской области Денис Паслер. Он сообщил, что от полпредства регионы Урала ежедневно получают помощь в решении актуальных вопросов. «Вместе мы ищем и внедряем новые форматы межрегионального сотрудничества. Совместными усилиями развиваем промышленную кооперацию, реализуем социальные и гуманитарные проекты, оказываем помощь фронту и участникам СВО»,— прокомментировал Денис Паслер.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил важную роль института в развитии страны. «Регионы УрФО — настоящие локомотивы развития, двигающие вперед всю экономику России. Координация со стороны полномочного представителя президента и его аппарата играет в этом ключевую роль. Благодаря их работе регионы Урала стали значительно ближе друг к другу: реализуются масштабные совместные проекты, например, между уральскими промышленными предприятиями и нефтегазовыми компаниями»,— сказал глава Ямала и подчеркнул, что на Ямале и в Югре создается основа энергетической безопасности страны, а Челябинская и Свердловская области формируют мощный промышленный каркас.

Ирина Пичурина