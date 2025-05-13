В Курганской области выросло число несчастных случаев на железной дороге

За четыре месяца 2025 года в Курганской области пять человек погибли в результате несчастных случаев на железной дороге. За аналогичный период прошлого года зафиксировано два происшествия, один из которых со смертельным исходом, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Все несчастные случаи в Курганской области в этом году связаны с наездом поездов на пешеходов. Один из погибших несовершеннолетний.

Всего на Южно-Уральской магистрали за четыре месяца года от наезда подвижного состава и поражения электротоком травмировано 11 человек, девять из них погибли. За аналогичный период прошлого года произошло 10 несчастных случаев, в том числе шесть со смертельным исходом.

В этом году Курганская область лидирует по числу трагических происшествий на железной дороге среди регионов присутствия ЮУЖД. В Челябинской области в результате наезда поездов погибли два человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще один человек получил травмы. В Оренбургской области зафиксировано два несчастных случая, один из них со смертельным исходом. Кроме того, один человек погиб в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.